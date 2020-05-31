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31.05.2020 (23:59)

Новосибирское высшее военное командное училище встречает 53-годовщину со дня образования

Училище находится в городе Новосибирске – центре Сибирского федерального округа, крупнейшем промышленном, научном, финансовом и торговом центре Сибири.

Новосибирское ВВКУ основано в 1967 году в Советском районе города Новосибирска на территории Академгородка – одного из ведущих научных центров России.

В настоящее время командование и профессорско-преподавательский состав осуществляет подготовку будущих офицеров разведывательных и мотострелковых подразделений. Кроме того на базе учебного центра вуза проходит подготовка младших специалистов войсковой разведки по 4 военно-учетным специальностям.

За время своего существования училище выпустило свыше 18 тысяч офицеров. Среди них более 40 генералов, 28 выпускников удостоены высокого звания Героя Советского Союза и Российской Федерации.

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
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Метки:
Сухопутные войска
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