31.05.2020 (23:55)

Более 9 тысяч военнослужащих войск РХБ защиты привлекут на лагерные сборы в летнем периоде обучения

В летнем периоде обучения в войсках РХБ защиты планируется привлечь более 9 тысяч личного состава и 3000 военной и специальной для проведение лагерных сборов с практической отработкой действий подразделений.

В ходе занятий подлежат отработки вопросы действий личного состава в условиях сложной биологической обстановки, апробирования новых способов проведения дезинфекционной обработки объектов, транспортных средств и личного состава.

Лагерные сборы пройдут с привлечением офицеров и сотрудников от научных организаций войск РХБ защиты ВС РФ.

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