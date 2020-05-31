31.05.2020 (09:05)

В Армению для плановой замены военнослужащих ЮВО прибыла первая группа новобранцев

В российскую военную базу Южного военного округа (ЮВО) в Армении прибыла первая группа военнослужащих для плановой замены солдат и сержантов, отслуживших установленный срок военной службы по призыву.

Сегодня прошла отправка около 100 военнослужащих, у которых завершился срок службы, и первый прием около 150 военнослужащих, прибывших в соединение по замене.

Для отправки военнослужащих используются самолеты военно-транспортной авиации Ил-76. В соответствии с решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова перевозка личного состава осуществляется в военных самолетах в условиях соблюдения социальной дистанции, при заполнении воздушного судна на 50% от штатной вместимости.

Медицинский персонал соединения провел медицинский осмотр и термометрию всех военнослужащих.

Каждая команда по прибытию в соединение обеспечивается индивидуальными средствами защиты (перчатки, маски, бахилы), перемещается личный состав исключительно на военных автобусах, предварительно прошедших специальную обработку дезинфицирующим раствором ДТС-ГК.

Новобранцы будут размещены в специально подготовленных помещениях Гюмрийского военного гарнизона в военном городке «Сиверский» на двухнедельный карантин. Во время содержания в карантине с военнослужащими будут проводиться адаптационные мероприятия, ежедневный мониторинг их физического состояния, термометрия и медицинский осмотр. Офицеры отдела по военно-политической работе соединения проведут с новобранцами ознакомительный курс по изучению истории и традиций воинской части.

Для прохождения службы в российской военной базе ЮВО в Армении направляются военнослужащие из воинских частей и учебных центров Южного и других военных округов. Прибывающих по замене в российское соединение военнослужащих командование военной базы назначает на должности связистов, разведчиков, кинологов, саперов, снайперов, операторов беспилотных летательных аппаратов и средств войсковой противовоздушной обороны.

К 1 июля планируется заменить около 1,5 тыс. солдат и сержантов, проходящих службу по призыву. Всего в ходе плановой замены численный состав военный базы останется неизменным.

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