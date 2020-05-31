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31.05.2020 (09:02)

Военнослужащие Волгоградского гарнизона ЮВО возобновили подготовку к параду Победы

Личный состав воинских частей Волгоградского гарнизона Южного военного округа (ЮВО) возобновил подготовку к военному параду, посвященному 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

К проведению тренировок парада в Волгограде всего привлечено более 30 единиц боевой техники и более 1,4 тыс. участников, в том числе военнослужащие ЮВО, расчет УФСИН по Волгоградской области, ГУ МЧС России по Волгоградской области, расчет Волгоградского отделения казачьего войска Донского, расчет следственного комитета, войска Национальной гвардии, военно-патриотических клубов регионального отделения ДОССАФ России.

Всего на территории ЮВО 24 июня с.г. будет проведено десять военных парадов, в том числе в городах-героях Волгоград, Керчь, Новороссийск и Севастополь, а также в городах дислокации штабов объединений военного округа: Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске.

В военных парадах и прохождениях торжественным маршем войск на территории ЮВО примут участие свыше 43 тыс. военнослужащих, будет задействовано более 800 ед. современных образцов вооружения и военной техники, а также исторической техники времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Военные парады , 9 мая
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