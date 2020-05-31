Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

31.05.2020 (08:50)

Военнослужащие ВВО в Бурятии повысили классную квалификацию

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа в Республике Бурятия прошли контрольные занятия, в ходе которых военнослужащие сдали зачеты на присвоение (подтверждение) классной квалификации.

Несколько тысяч офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат повысили классность до мастера и специалистов 1 и 2 классов.

В обязательном порядке испытания на классную специальность прошли военнослужащие-специалисты инженерных, ремонтных подразделений, подразделений связи, специалистов радиоэлектронной борьбы, артиллеристов, а также наводчики, снайпера и гранатометчики и другие подразделения.

В ходе испытаний военнослужащие выполняли нормативы по развертыванию (свертыванию) техники связи и работе на них, оборудованию колонных путей, разминированию минно-взрывных заграждений, выполнение нормативов по РХБ защите, а также нормативы по огневой подготовке и вождению боевых машин в дневное и ночное время суток.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Военная полиция Бурятии готова к летнему периоду обучения
В Хабаровске отпраздновали день образования Юнармии
Саперы ВВО завершили очистку полигонов от неразорвавшихся боеприпасов в Бурятии
Скоростную тактику поражения мишеней на общевойсковом полигоне отработали курсанты-снайперы ВВО в Хабаровском крае

Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false