31.05.2020 (08:45)
Военная полиция Бурятии готова к летнему периоду обучения
С военнослужащими трех подразделений военной полиции Восточного военного округа, дислоцированными в Республике Бурятия, состоялись показные занятия по различным воинским дисциплинам.
Так, с военнослужащими были проведены занятия по тактико-специальной, физической, правовой и огневой подготовке и курсы вождения.
Каждое занятие с военнослужащими направлено на практические действия, начиная от нормативного общения с гражданами и приема заявлений, заканчивая стрельбой из штатного, специального оружия, вождением автомобиля.
Подразделения военной полиции на территории гарнизонов в ежедневной служебной деятельности выполняют мероприятия по обеспечению правопорядка и пресечении террористических угроз как в гарнизоне, так и местах массового скопления военнослужащих и членов их семей.
В военных гарнизонах общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, функционируют три подразделения военной полиции в городах Улан-Удэ, Кяхта и поселке Сосновый бор.