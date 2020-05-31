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31.05.2020 (08:45)

Военная полиция Бурятии готова к летнему периоду обучения

С военнослужащими трех подразделений военной полиции Восточного военного округа, дислоцированными в Республике Бурятия, состоялись показные занятия по различным воинским дисциплинам.

Так, с военнослужащими были проведены занятия по тактико-специальной, физической, правовой и огневой подготовке и курсы вождения.

Каждое занятие с военнослужащими  направлено на практические действия, начиная от нормативного общения с гражданами и приема заявлений,  заканчивая стрельбой из штатного, специального оружия, вождением автомобиля.

Подразделения военной полиции на территории гарнизонов в ежедневной служебной деятельности выполняют мероприятия по обеспечению правопорядка и пресечении террористических угроз как в гарнизоне, так и местах массового скопления военнослужащих и членов их семей.

В военных гарнизонах общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, функционируют три подразделения военной полиции в городах Улан-Удэ, Кяхта и поселке Сосновый бор.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка , Военная полиция
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