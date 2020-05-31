31.05.2020 (08:42)
В Хабаровске отпраздновали день образования Юнармии
В этом году Хабаровские юнармейцы отпраздновали 4-ую годовщину со дня образования всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
В день рождения организации ребята провели онлайн-посвящение в ряды юнармейцев. Церемонию посвящения вели юнармейцы ЮВПО "Истоки" и начальник муниципального штаба Юнармии Хабаровского района Юлия Калюжина. Пять молодых ребят были приняты из военно-патриотической организации "Витязи" с. Сергеевка. Кандидаты успешно прошли все испытания, выучили клятву и гимн Юнармии.
Так же, в день рождения Юнармии была проведена онлайн- трансляция, на которой Хабаровские юнармейцы вспомнили самые знаменательные события в жизни Юнармии. Кроме того, активисты и чемпионы движения были отмечены руководством ценными подарками и сюрпризами.