31.05.2020 (08:42)

В Хабаровске отпраздновали день образования Юнармии

В этом году Хабаровские юнармейцы отпраздновали 4-ую годовщину со дня образования всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

В день рождения организации ребята провели онлайн-посвящение в ряды юнармейцев. Церемонию посвящения вели юнармейцы ЮВПО "Истоки" и начальник муниципального штаба Юнармии Хабаровского района Юлия Калюжина. Пять молодых ребят были приняты из военно-патриотической организации "Витязи" с. Сергеевка. Кандидаты успешно прошли все испытания, выучили клятву и гимн Юнармии.

Так же, в день рождения Юнармии была проведена онлайн- трансляция, на которой Хабаровские юнармейцы вспомнили самые знаменательные события в жизни Юнармии. Кроме того, активисты и чемпионы движения были отмечены руководством ценными подарками и сюрпризами.

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