31.05.2020 (08:40)
Саперы ВВО завершили очистку полигонов от неразорвавшихся боеприпасов в Бурятии
Военнослужащие инженерно-саперных подразделений Восточного военного округа, дислоцированные в Республике Бурятия, закончили очистку полигонов «Бурдуны» и «Дивизионный» от неразорвавшихся боеприпасов в ходе подготовки к новому летнему периоду обучения.
Для выполнения данной задачи были созданы специальные группы для поиска взрывоопасных предметов, их разминирования и уничтожения. Все саперы выполняли отчистку полигонов с использованием современных миноискателей и с использованием специального транспорта, предназначенного для перевозки опасных грузов.
Весь личный состав, привлекаемый к мероприятиям, прошел дополнительную подготовку и сдал зачеты на допуск к работе с боеприпасами.
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