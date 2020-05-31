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31.05.2020 (08:40)

Саперы ВВО завершили очистку полигонов от неразорвавшихся боеприпасов в Бурятии

Военнослужащие инженерно-саперных подразделений Восточного военного округа, дислоцированные в Республике Бурятия, закончили очистку полигонов «Бурдуны» и «Дивизионный»  от неразорвавшихся боеприпасов в ходе подготовки к новому летнему периоду обучения.

Для выполнения данной задачи были созданы специальные группы для поиска взрывоопасных предметов, их разминирования и уничтожения. Все саперы выполняли отчистку полигонов с использованием современных миноискателей и с использованием специального транспорта, предназначенного для перевозки опасных грузов.

Весь личный состав, привлекаемый к мероприятиям, прошел дополнительную подготовку и сдал зачеты на допуск к работе с боеприпасами.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Инженерные войска , Утилизация боеприпасов
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