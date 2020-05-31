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31.05.2020 (08:37)

Скоростную тактику поражения мишеней на общевойсковом полигоне отработали курсанты-снайперы ВВО в Хабаровском крае

Курсанты школы снайперов Восточного военного округа отработали скоростную тактику поражения мишеней в ходе выполнения практических стрельб в полевых условиях на полигоне Князе-Волконский в Хабаровском крае.

На практических занятиях по огневой подготовке курсанты школы снайперов ВВО поразили движущиеся и статичные цели из снайперского оружия СВД и СВ-8, как одиночно, так и в составе пар.

В ходе проведения тактических занятий курсанты отработали элементы маскировки в полевых условиях, занятие огневых позиций в зданиях и в лесной местности, спуски и подъёмы по отвесным стенам сооружений.

Кроме того, благодаря выработанному скоростному методу поражения целей, правильному выбору траектории движения при скрытом перемещении и места для выполнения стрельб на огневой позиции, количество пораженных мишеней значительно возросло.

Так же курсанты школы снайперов ВВО усовершенствовали свои навыки по ведению разведки, обнаружению и  классификации целей, определению расстояния до них, используя приборы скрытого наблюдения и прицеливания.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка , Снайперы
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