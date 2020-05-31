31.05.2020 (08:09)

В Амурском объединении ВВО завершена подготовка к летнему периоду обучения

В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края, завершены мероприятия подготовки к летнему периоду обучения.

Специальные комиссии штаба объединения проверили готовность объектов учебно-материальной базы, вооружения и военной техники, документации, инфраструктуры полигонов, а также уделили внимание вопросам организации и проведения учебной деятельности.

Особое внимание при проверке было уделено готовности организовать учебный процесс с соблюдением санитарных норм и правил сохранения здоровья военнослужащих. Проверены принятые меры по предотвращению заболеваемости военнослужащих вирусной инфекцией.

Летний период обучения стартует 1 июня.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице