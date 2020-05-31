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31.05.2020 (08:06)

Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа навестили ветерана Великой отечественной войны в Южно-Сахалинске

Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа, дислоцирующегося на острове Сахалин, посетили ветерана Великой Отечественной войны Шиш Евгению Сёменовну. В ходе беседы Евгения Семёновна поделилась своими воспоминаниями о тяжело пережатых годах Великой отечественной войны.

«Во время оккупации Белоруссии фашисткой Германией, я со своей семьей была вынуждена уйти в лес, где прожила около 2 лет в партизанском отряде, который  возглавлял мой отец Семён Тимофеевич Шиш. Я выполняла роль связной, передавала бойцам красной армии данные о местонахождении немецких солдат и техники. Несколько раз наш отряд подвергался нападению со стороны оккупантов, нам приходилось уходить дальше в лес и строить для себя новые землянки» – рассказала Евгения Семёновна.

После войны Евгения Семёновна проработала 42 года на мелькомбинате главным бухгалтером в городе Южно-Сахалинск.

По окончанию столь трогательной беседы, военнослужащие пожелали Евгении Семёновне крепкого здоровья, долгих лет жизни, передали продуктовый набор и медикаменты.  

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Социальная защита , Восточный военный округ , Ветераны , Социальное развитие , Великая Отечественная война (ВОВ)
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