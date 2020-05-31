31.05.2020 (05:52)

На территории штаба Тихоокеанского флота проведены работы по озеленению военного городка

Во Владивостоке, на территории комплекса зданий штаба Тихоокеанского флота (ТОФ), проведены работы по высадке в грунт кустов сирени. 50 саженцев этого выносливого к капризам погоды кустарника были подарены флоту в день 289-й годовщины образования ТОФ руководством регионального представительства Сбербанка.

Во время субботника заместитель командующего флотом по военно-политической работе контр-адмирал Анатолий Зелинский, представители банка, военнослужащие управления ТОФ высадили во внутреннем дворе штаба около 40 сиреневых кустов. Еще несколько саженцев было выделено для озеленения открытой выставочной площадки военно-исторического музея Тихоокеанского флота.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице