Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

31.05.2020 (05:52)

На территории штаба Тихоокеанского флота проведены работы по озеленению военного городка

Во Владивостоке, на территории комплекса зданий штаба Тихоокеанского флота (ТОФ), проведены работы по высадке в грунт кустов сирени. 50 саженцев этого выносливого к капризам погоды кустарника были подарены флоту в день 289-й годовщины образования ТОФ руководством регионального представительства Сбербанка.

Во время субботника заместитель командующего флотом по военно-политической работе контр-адмирал Анатолий Зелинский, представители банка, военнослужащие управления ТОФ высадили во внутреннем дворе штаба около 40 сиреневых кустов. Еще несколько саженцев было выделено для озеленения открытой выставочной площадки военно-исторического музея Тихоокеанского флота.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Руководители ЦВММ и Балтийского завода высоко оценили сотрудничество двух коллективов в подготовке к празднованию юбилея Победы
Информация о призывниках Дальневосточного соединения дальней авиации ВКС будут внесены в АС «Паспорт»
Специалисты ИАС дальней авиации проверили качество выполнения регламентных работ на авиационной технике
Сотрудники военной автоинспекции Абаканского гарнизона провели акцию «Внимание! Дети!»

Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Социальное развитие
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false