30.05.2020 (22:15)

Руководители ЦВММ и Балтийского завода высоко оценили сотрудничество двух коллективов в подготовке к празднованию юбилея Победы

Директор Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого Руслан Нехай и генеральный директор, входящего в состав Объединенной судостроительной корпорации Балтийского завода, Алексей Кадилов посетили филиал Центрального военно-морского музея «Подводная лодка Д-2 „Народоволец”» в Санкт-Петербурге, где в честь 75-летия Победы специалисты завода завершили масштабные ремонтно-реставрационные работы.

При поддержке руководства Объединенной судостроительной корпорации сотрудники Балтийского завода организовали помощь Центральному военно-морскому музею имени императора Петра Великого в ремонте и покраске подводной лодки Д-2 «Народоволец». В частности, была проведена шлифовка, реставрация винтов, покраска корпуса, а также ремонт механизмов. Директор ЦВММ Руслан Нехай поблагодарил руководителя Балтийского завода за оказанную помощь в подготовке корабля-памятника к празднованию юбилея Великой Победы, а Алексей Кадилов в свою очередь оставил запись в Книге почетных посетителей филиала, пожелав его коллективу успешной работы

Подводная лодка Д-2 «Народоволец» — дизель-электрическая подлодка, построенная на Балтийском судостроительном заводе в 1929 году. Во время Великой Отечественной войны подлодка вела активные боевые действия и потопила пять вражеских кораблей. Реконструирована в том числе силами Балтийского завода в музей (филиал Центрального военно-морского музея) в 1994 году.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице