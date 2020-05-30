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30.05.2020 (22:15)

Руководители ЦВММ и Балтийского завода высоко оценили сотрудничество двух коллективов в подготовке к празднованию юбилея Победы

Директор Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого Руслан Нехай и генеральный директор, входящего в состав Объединенной судостроительной корпорации   Балтийского завода, Алексей Кадилов посетили филиал Центрального военно-морского музея «Подводная лодка Д-2 „Народоволец”» в Санкт-Петербурге, где в честь 75-летия Победы специалисты завода завершили масштабные ремонтно-реставрационные работы. 

При поддержке руководства Объединенной судостроительной корпорации сотрудники Балтийского завода организовали помощь Центральному военно-морскому музею имени императора Петра Великого в ремонте и покраске подводной лодки Д-2 «Народоволец». В частности, была проведена шлифовка, реставрация винтов, покраска корпуса, а также ремонт механизмов. Директор ЦВММ Руслан Нехай поблагодарил руководителя Балтийского завода за оказанную помощь в подготовке корабля-памятника к празднованию юбилея Великой Победы, а Алексей Кадилов в свою очередь оставил запись в Книге почетных посетителей филиала, пожелав его коллективу успешной работы

Подводная лодка Д-2 «Народоволец» — дизель-электрическая подлодка, построенная на Балтийском судостроительном заводе в 1929 году. Во время Великой Отечественной войны подлодка вела активные боевые действия и потопила пять вражеских кораблей. Реконструирована в том числе силами Балтийского завода в музей (филиал Центрального военно-морского музея) в 1994 году.  

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот , Западный военный округ , Культура , Социальное развитие , Музеи , ОПК
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