30.05.2020 (18:08)

В ВКА имени А.Ф. Можайского подвели итоги конкурса на лучшие научные работы

В Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского завершился конкурс на лучшие научные работы, выполненные слушателями и курсантами военных образовательных организаций высшего образования Министерства обороны Российской Федерации. В этом году конкурс проводился среди участников из 14 военных вузов.

Первый этап мероприятия, на котором жюри провело предварительную экспертизу 162 научных работ по четырем разделам, проходил в ВКА имени А.Ф. Можайского с 18 по 19 марта. Всего было отобрано 33 лучших исследования, авторы которых должны были выступить на военно-научной конференции с докладами. Однако из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране подведение итогов конкурса прошло в заочном режиме.

По результатам заседания конкурсной комиссии к награждению было представлено 11 авторов научных работ, 7 из которых являются слушателями и курсантами ВКА имени А.Ф. Можайского. Из них четверо представлены к награждению премией и знаком отличия, а трое – грамотой Министра обороны Российской Федерации.

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