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30.05.2020 (17:51)

Информация о призывниках Дальневосточного соединения дальней авиации ВКС будут внесены в АС «Паспорт»

Персональные данные военнослужащих по призыву, прибывающих в ходе весеннего призыва 2020 года для прохождения службы в воинские части Дальневосточного соединения Дальней авиации ВКС, дислоцированные в Восточном и Центральном военных округах, будут внесены в базу данных автоматизированной системы «Паспорт».

По прибытии новобранцев к местам прохождения военной службы их личные данные регистрируются в автоматизированной системе «Паспорт» с использованием персональных электронных карт ПЭК, полученных на сборных пунктах военных комиссариатов.

Данная система позволяет регистрировать биометрические характеристики военнослужащих по призыву в единой информационной базе для контроля соблюдения распорядка дня и регламента служебного времени, ведения учета данных органами мобилизационного комплектования и кадровыми органами.

Персональные данные военнослужащих по призыву, внесенные в автоматизированную систему «Паспорт», также будут использоваться в случае их обращения в военные лечебные и профилактические заведения Минобороны России.

Автоматизированная система «Паспорт» развернута в управлении авиационного соединения и позволяет получать все необходимые данные о военнослужащих, не только в управлении соединения, но и в вышестоящих органах военного управления.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Дальняя авиация , Призыв , Восточный военный округ , ВВС , ВКС
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