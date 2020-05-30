30.05.2020 (17:46)

Специалисты ИАС дальней авиации проверили качество выполнения регламентных работ на авиационной технике

Специалисты инженерно-авиационной службы соединения дальней авиации ВКС России в Амурской области проверили качество выполнения регламентных работ по плановому обслуживанию авиационной техники инженерно-техническим составом авиационного полка гарнизона Украинка.

Особое внимание специалистов ИАС было уделено контролю проведения персоналом технико-эксплуатационной части авиационного полка регламентных работ по дефектоскопии воздушных винтов стратегических ракетоносцев Ту-95МС.

Регламентные работы на авиационной технике соединения проводятся по единой планово-предупредительной системе. Спектр проводимых работ определяется в зависимости от величины наработки или календарных сроков с учетом условий эксплуатации, а также фактического состояния авиационной технике. Данные работы проводятся с целью поддержания работоспособного

и исправного состояния авиационной техники соединения.

Контроль проведения аналогичных работ также планируется провести специалистами ИАС соединения и в авиационном полку Дальней авиации гарнизона «Белая», дислоцированном в Иркутской области.

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