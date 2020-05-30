30.05.2020 (16:56)
На Балтийском флоте прошла совместная тренировка корабельных сил и авиации по противовоздушной обороне
В пункте базирования Балтийского флота прошла совместная тренировка с дежурными сменами центров управления, корабельными расчётами постов противовоздушной обороны и подразделениями морской авиации с обнаружением неопознанных воздушных целей, и отражением ударов средств воздушного нападения условного противника.
Учебные задачи отрабатывали экипажи корветов, малых ракетных кораблей и катеров, а также малых противолодочных кораблей и тральщиков. Всего к плановому мероприятию боевой подготовки привлекалось более 10 надводных кораблей Балтийского флота.
По замыслу учения, средствами радионаблюдения был выявлен подлёт авиации условного противника к пункту базирования. Корабли были приведены в готовность к применению средств ПВО, боевые расчеты начали приём и анализ данных по воздушной обстановке.
Налет авиации условного противника имитировали бомбардировщики Су-24 и Су-30СМ морской авиации Балтийского флота. После того, как операторы боевых постов классифицировали воздушные цели, они были условно уничтожены расчётами корабельных зенитно-ракетных и артиллерийских комплексов.
Кроме того, во время тренировки была отработана организация управления силами и средствами ПВО при отражении ударов воздушного противника по пунктам базирования, способы целераспределения и постановки огневых задач по различным каналам связи пунктам ПВО кораблей.