30.05.2020 (16:04)

Более 10 тысяч военнослужащих авиационного объединения ЦВО приняли участие в занятии по безопасности военной службы

Более 10 тысяч военнослужащих объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа перед началом летнего периода обучения приняли участие в комплексном занятии по обеспечению безопасности военной службы.

Для качественного проведения занятия было в пунктах постоянной дислокации было организованно несколько учебных площадок с восемью учебными местами, оборудованными наглядным материалом. В рамках учебного дня военнослужащие в составе групп проходили теоретическую и практическую подготовку по оказанию первой медицинской помощи, обеспечению безопасности при несении караульной службы и организации работ с военной и специальной техникой.

Особое внимание было уделено обеспечению безопасности при проведении работ на авиационной технике. В рамках профильной специфики были рассмотрены особенности организации работ на высоте, правила погрузки и крепления техники и грузов в самолетах, требования безопасности при работе с техническими жидкостями.

В проведении комплексного занятия по обеспечению безопасности военной службы принял участие весь личный состав объединения, в том числе военнослужащие Объединенной российской военной базы в городе Кант Киргизской Республики.

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