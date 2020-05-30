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30.05.2020 (15:48)

Военные полицейские Воронежского гарнизона обеспечили отправку первой команды призывников со сборного пункта

Сотрудники военной полиции Воронежского гарнизона Западного военного округа обеспечили отправку первой воинской команды со сборного пункта.

При формировании воинской команды для отправки к месту несения военной службы были проверены ручная кладь военнослужащих на предмет наличия запрещенных вещей, обеспечены соблюдение порядка и безопасности на территории областного сборного пункта, а также автомобильных и железнодорожных вокзалов города.

Сотрудники военной полиции выступили с напутственными словами и наставлением к военнослужащим, а также провели инструктаж по положениям воинских уставов и федеральных законов, довели до новобранцев их права и обязанности при прохождении военной службы.

Всего сотрудниками военной полиции Воронежского гарнизона будет обеспечена безопасная отправка свыше 3 тысяч граждан.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Призыв , Западный военный округ , Военная полиция
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