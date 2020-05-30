30.05.2020 (14:47)

Военнослужащие ЗВО приступили к тренировкам парада Победы в Санкт-Петербурге

Командующий войсками Западного военного округа? Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлёв провёл рабочее совещание по подготовке и проведению военного парада в Санкт-Петербурге в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«В Санкт-Петербурге 24 июня в военном параде на Дворцовой площади примет участие 4,8 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей округа, сотрудников силовых ведомств региона, а также курсантов военных вузов, суворовцев и воспитанников юнармейских отрядов. Самые юные участники предстоящего парада смогут принять в нём участие только с разрешения родителей или их законных представителей», - сообщил генерал-полковник Александр Журавлёв.

Командующий войсками ЗВО потребовал руководителей всех степеней обратить особое внимание на комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты будут проводить дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания, все участники тренировок будут находиться под пристальным наблюдением военных медиков. Каждый военнослужащий пройдет тестирование на наличие коронавирусной инфекции, и только при отсутствии заражения будет включен в состав участников парада.

Личный состав будет обеспечиваться средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками, их контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением будут максимально исключены.

В настоящее время участники парада приступили к тренировкам, которые проводятся в местах постоянной дислокации. Сводные тренировки пройдут на военном аэродроме, также запланированы тренировки на Дворцовой площади.

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