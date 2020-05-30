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30.05.2020 (14:40)

В армейском корпусе готовятся к юбилейному параду Победы

В армейском корпусе Балтийского флота началась подготовка пеших парадных расчетов и механизированной колонны к участию в параде Победы, который состоится 24 июня в Калининграде.

В соединениях и воинских частях корпуса проведены строевые смотры формы одежды, а также сформированы парадные коробки и знаменные группы, которые пройдут по центральной площади Калининграда.

Военнослужащие объединения пройдут со штандартами фронтов и Боевыми знамёнами прославленных соединений и воинских частей в одетые в форму сухопутных войск времён Великой Отечественной войны.

Водители и механики-водители завершают подготовку, вверенной им техники, которая после специальной обработки находилась на хранении в боксах. На параде, посвящённом 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, они продемонстрируют жителям и гостям Калининградской области навыки вождения разнообразных образцов современного вооружения, военной и специальной техники.

Подразделения РХБ защиты армейского корпуса будут регулярно проводить дезинфекцию парадных площадок (перед тренировками), транспорта, выделенного для доставки участников парада к месту тренировок. Военные медики будут контролировать выполнение всех противоэпидемических мероприятий в процессе тренировок, проводить регулярное медицинское обследование и осуществлять допуск участников парада к тренировкам и затем к параду. Все участники парада на тренировках будут одеты в средства индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки).

Всего в параде от армейского корпуса будет задействовано более 500 военнослужащих и более 40 единиц различной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Военные парады , 9 мая
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