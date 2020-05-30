30.05.2020 (14:13)

Сотрудники военной автоинспекции Абаканского гарнизона провели акцию «Внимание! Дети!»

Сотрудники 192-й военной автомобильной инспекции организовали в воинских частях и организациях Абаканского гарнизона проведение инструктажей по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в рамках проведения акции «Внимание! Дети!».

В ходе мероприятий военные автоинспекторы провели инструктажи с военнослужащими-владельцами личного автотранспорта, довели статистику и анализ дорожно-транспортных происшествий с участием детей за 2019 год и за 1 квартал 2020 года.

Кроме того, до военнослужащих гарнизона были доведены изменения в правилах дорожного движения, об ответственности за нарушение правил перевозки детей, а также психофизиологические и возрастные особенности поведения детей на дорогах, которые являются основными причинами ДТП.

Данные мероприятия по профилактике ДТП в Абаканском гарнизоне проводились с учетом соблюдения требований эпидемической обстановки по противодействию возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

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