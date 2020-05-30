30.05.2020 (13:33)
Военнослужащие армии ВВС и ПВО Северного флота вышли на субботник
В военном гарнизоне авиаторов Северного флота Сафоново состоялся субботник, в котором приняли участие военнослужащими частей и подразделений армии ВВС и ПВО.
Они навели порядок возле территории воинских частей, а также у памятников и мемориалов: на аллее Героев и возле музея ВВС Северного флота.
Военнослужащие собрали мусор и прошлогоднюю листву, побелили бордюры и подмели пешеходные дорожки.
В субботники активно участвовали военнослужащие рядового и младшего командного состава, а также прапорщики и офицеры.
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