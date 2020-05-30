Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

30.05.2020 (13:33)

Военнослужащие армии ВВС и ПВО Северного флота вышли на субботник

В военном гарнизоне авиаторов Северного флота Сафоново состоялся субботник, в котором приняли участие военнослужащими частей и подразделений армии ВВС и ПВО.

Они навели порядок возле территории воинских частей, а также у памятников и мемориалов: на аллее Героев и возле музея ВВС Северного флота.

Военнослужащие собрали мусор и прошлогоднюю листву, побелили бордюры и подмели пешеходные дорожки.

В субботники активно участвовали военнослужащие рядового и младшего командного состава, а также прапорщики и офицеры.

Пресс-служба Северного флота
Новости по теме:
Экипажи БПК «Североморск» и МПК «Онега» завершили учения в Баренцевом море
Экипажи противолодочных кораблей Северного флота приступили к учению в Баренцевом море
Экипаж подводного аппарата АС-34 отработал маневрирование в Мотовском заливе
Экипаж тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» завершил подготовку к выходу в море

Метки:
Северный флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false