30.05.2020 (13:33)

Военнослужащие армии ВВС и ПВО Северного флота вышли на субботник

В военном гарнизоне авиаторов Северного флота Сафоново состоялся субботник, в котором приняли участие военнослужащими частей и подразделений армии ВВС и ПВО.

Они навели порядок возле территории воинских частей, а также у памятников и мемориалов: на аллее Героев и возле музея ВВС Северного флота.

Военнослужащие собрали мусор и прошлогоднюю листву, побелили бордюры и подмели пешеходные дорожки.

В субботники активно участвовали военнослужащие рядового и младшего командного состава, а также прапорщики и офицеры.

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