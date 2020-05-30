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30.05.2020 (13:22)

Юнармейцы Алтайского края приняли участие в открытии памятников ветеранам Великой Отечественной войны

Юнармейцы Алтайского края в рамках Всероссийского проекта «Дорога к Обелиску» приняли участие в открытии двух памятников ветеранам Великой Отечественной войны гвардии лейтенанта Александра Рязанова и сержанта Леонида Кайгородова.

В церемонии открытия принимали участие представители администрации, поисковики отряда «Русич», бойцы отряда "Вымпел" и Юнармейцы г. Белокуриха, ветеран боевых действий на острове Даманский, ветераны пограничных войск и казаки Белокурихинского юрта. Особое место на открытии заняли родственники ветеранов, дочь и внук сержанта Кайгородова.

Молодежная патриотическая поисковая экспедиция «Дорога к Обелиску» - совместный проект «Поискового движения России» и военно-патриотического центра «Вымпел». Цель проекта - привлечение молодежи к уходу за воинскими мемориалами, изучению их истории, увековечиванию на них имен погибших защитников Отечества.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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