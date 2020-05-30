30.05.2020 (13:14)

В Екатеринбурге под руководством командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина состоялось заседание Военного совета ЦВО

Участники заседания обсудили итоги боевой подготовки войск округа в завершившемся зимнем периоде обучения, материально-технического обеспечения, а также задачи по поддержанию пожарной безопасности на военных объектах в пожароопасный период. Кроме того, особое внимание со стороны командования округа было уделено вопросам работы командиров соединений и воинских частей по охране здоровья личного состава.

В завершении заседания командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин поставил задачи подчиненным войскам на летний период обучения 2020 года, который начинается с 1 июня.

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