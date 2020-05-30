30.05.2020 (13:05)

Первая отправка призывников состоялась в Самарской области

Со сборного пункта военного комиссариата Самарской области состоялась первая отправка около 20 призывников к местам прохождения военной службы в Центральный военный округ.

– До 15 июля текущего года будет призвано на военную службу и направленно для ее прохождения в Вооружённые Силы РФ, другие войска и воинские формирования более 3000 человек, – сказал начальник подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Самарской области подполковник Дмитрий Шевчук – Новобранцы в пути следования к месту службы изолируются от гражданских лиц на вокзалах и в аэропортах. Перемещение в местах массового скопления людей без использования медицинских масок исключено.

Каждому новобранцу было выдано вещевое имущество, банковские и персональные электронные карты, а также комплект средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, бахилы) для сохранения своего здоровья и здоровья окружающих.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице