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30.05.2020 (12:56)

Более 1200 выпускников учебного центра (подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск) двумя эшелонами будут направлены для дальнейшего прохождения службы в соединения и воинские части ВДВ

Накануне, в Новороссийском и Псковском гвардейских десантно-штурмовых соединениях прошли инструктажи и отправка эшелонов с военнослужащими, назначенными для сопровождения выпускников учебного центра (подготовки младших специалистов Воздушно-Десантных войск), дислоцированного в г. Омске к местам дальнейшего прохождения военной службы в соединения и воинские части ВДВ.

Инструктаж провели заместители, начальники родов войск и служб по порядку сопровождения военнослужащих, соблюдения воинской дисциплины при следовании воинского эшелона, санитарной обработки вагонов и медицинского контроля за их здоровьем.

Особое внимание было уделено вопросам тылового обеспечения и доведения до военнослужащих всех положенных норм довольствия.

Первый эшелон с личным составом проследует от Омска до Пскова. По ходу движения эшелона, около 700 выпускников учебного центра будут переданы в соединения и воинские части Воздушно-десантных войск, дислоцированные в Ивановской, Костромской, Московской, Рязанской, Тульской и Псковской областях.

Второй эшелон проследует по маршруту Омск-Анапа и доставит более 500 выпускников учебного центра в соединения и воинские части ВДВ, дислоцированные в Волгоградской области, Краснодарском и Ставропольском краях.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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