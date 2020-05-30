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30.05.2020 (12:39)

Военнослужащие войск РХБ защиты начали масштабную дезинфекцию мест размещения парадных расчетов в Москве и Московской области

В Москве и Московской области военнослужащие подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты приступили к масштабной дезинфекции мест проживания личного состава, привлекаемого к подготовке военного парада на Красной площади 24 июня 2020 года.

В течение пяти дней, до прибытия иногородних участников военного парада, силами 34 расчетов мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции КДА и авторазливочных станций АРС-14КМ будут продезинфицированы территории воинских частей и образовательных учреждений Минобороны России.

Обработке спиртосодержащими дезинфицирующими средствами и хлорсодержащими растворами подлежит более 90 общежитий и столовых, свыше 150 тыс.кв м. внутренних помещений зданий.

Кроме того, специалистами РХБ защиты будут продезинфицированы более 60 тыс. кв.м площадей и дорог, более 370 единиц автомобильной техники, задействованной в перевозке парадных расчетов.

С 8 июня подразделения РХБ защиты приступят к ежедневной спецобработке на парадной площадке в Алабино.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Войска РХБ защиты , Западный военный округ , Военные парады , 9 мая , COVID-19
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