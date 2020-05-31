31.05.2020 (09:01)

На Черноморском флоте подвели итоги наплаванности кораблей за зимний период обучения

На Черноморском флоте (ЧФ) подвели итоги наплаванности кораблей за зимний период обучения (ЗПО) 2020 учебного года.

Общая наплаванность (время нахождения экипажа корабля в море без захода в порт) кораблей и катеров в текущем периоде превысила показатели ЗПО 2019 года на 33 процента.

Экипажи кораблей Черноморского флота находились в море около 2 тысяч ходовых суток, в ходе которых было пройдено порядка 130 тысяч морских миль.

Рост наплаванности сил Черноморского флота связан с увеличением количества дальних походов кораблей и катеров в рамках выполнения поставленных задач в составе постоянного соединения кораблей Военно-Морского Флота России в Средиземном море.

Также на рост показателя повлиял ввод в строй новых кораблей. Принятые в состав Черноморского флота современные корабли и вспомогательные суда в кратчайшие сроки сдают курсовые задачи, получая допуск на самостоятельное выполнение задач в море, и приступают к выполнению задач боевой подготовки и дальних походов.

Справочно:

Только за 2019 год в состав Черноморского флота принято семь новейших боевых кораблей и катеров: малый ракетный корабль «Ингушетия», морские тральщики «Владимир Емельянов» и «Иван Антонов», патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв», три десантных катера. Вспомогательный флот пополнился четырьмя новыми судами обеспечения, среди которых морской и рейдовый буксиры, спасательное буксирное судно и самоходный плавучий кран.

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