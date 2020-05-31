31.05.2020 (09:00)

Военнослужащий Черноморского флота завершил работу над картиной, посвященной 75-летию Великой Победы

Военнослужащий Черноморского флота (ЧФ) старший мичман Сергей Шевченко завершил работу над масштабным полотном, посвященным 75-летию Великой Победы, осталось изготовить раму под размеры картины и определить дату и место презентации.

Командование флота рассматривает варианты между датой проведения Парада Победы – 24 июня и Днём Военно-Морского Флота, совмещённым с маршем «Бессмертного полка» – 26 июля текущего года.

Из-за ограничений, связанных с проведением противоэпидемических мероприятий и переносом основных мероприятий программы празднования Дня Победы, запланированная в конце апреля презентация была перенесена на более поздний срок.

На холсте, размером 3 на 1,5 метра изображено шествие севастопольских ветеранов на площади адмирала П.С.Нахимова, которое уже несколько десятилетий проводится в городе-герое 9 мая в рамках празднования Дня Победы и годовщины освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков (9 мая 1944 года).

По замыслу художника ветеранская колонна на полотне изображена в окружении горожан, которые приветствуют победителей и дарят им цветы.

Картина отражает не только один из эпизодов празднования Дня Победы в Севастополе, на ней запечатлены ветераны, лица которых художник писал с натуры в своей мастерской, расположенной в одной из воинских частей ЧФ.

Старший мичман Сергей Шевченко более 30 лет является военнослужащим Черноморского флота, проходил службу на гвардейском ордена Нахимова ракетном крейсере «Москва», других кораблях флота, является организатором и участником выставок картин севастопольских художников на Черноморском флоте.

Сергей Шевченко стал первым обладателем высшего почётного звания Республики Крым в области изобразительного искусства - «Народный художник Крыма».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице