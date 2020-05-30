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30.05.2020 (10:58)

Десантники ВДВ начнут летний период обучения на новой и модернизированной технике

В Воздушно-десантных войсках продолжают поступать новые и модернизированные образцы бронетанкового вооружения и техники. Она будет активно применяться в ходе летнего периода обучения.

В текущем году соединения, воинские части и подразделения ВДВ приняли на вооружение более 160 единиц техники, среди которых новейшие боевые машины десанта БМД-4М, бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка», модернизированные боевые машины десанта БМД-2КА-У, бронетранспортеры БТР-Д, БТР-82АМ и мастерские технического обслуживания МТО-УБ2.

БТВТ поступили во все соединения, воинские части и учреждения Воздушно-десантных войск.

В январе с.г., в рамках перевооружения Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения на БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка», появился очередной батальонный комплект техники в десантно-штурмовом батальоне гвардейского десантно-штурмового Черноморского имени Александра Невского полка.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска , ВВТ , Боевая подготовка
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