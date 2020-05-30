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30.05.2020 (10:52)

Более 3500 прыжков с парашютом выполнили военнослужащие Черноморского флота за зимний период обучения

На Черноморском флоте подвели итоги боевой подготовки за зимний период обучения 2020 учебного года.

За прошедшее полугодие в рамках проведения воздушно-десантной подготовки военнослужащими береговых соединений ЧФ выполнено более 3500 прыжков с парашютом, что более чем на 100 процентов превысило показатели аналогичного периода обучения прошлого года.

На Черноморском флоте курс ВДП проходят военнослужащие пяти подразделений, в том числе из состава соединений армейского корпуса флота.

На существенное увеличение общего количества прыжков повлияло увеличение интенсивности ВДП личного состава соединений морской пехоты, береговой обороны и разведки, военнослужащие которых улучшили показатели не только по сравнению с прошлым годом, но и перевыполнили план текущего учебного года.

Воздушно-десантная подготовка является обязательным этапом боевой подготовки в программе обучения военнослужащих не только береговых войск Черноморского флота, но и подразделений морской авиации и ПВО, для которых навыки выполнения прыжков с парашютом являются частью подготовки лётного состава.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Боевая подготовка , Воздушно-десантная подготовка
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