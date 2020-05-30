30.05.2020 (10:47)

50 самолётов и вертолётов примут участие в воздушной части парада к 75-летию Победы 24 июня

Самолёты и вертолёты морской авиации и ПВО Черноморского флота совместно с авиацией Южного военного округа примут участие в воздушной части парада к 75-летию Победы, который состоится 24 июня.

Всего в небе над городами-героями Севастополь, Новороссийск и Керчь пролетят 50 единиц авиационной техники военного назначения.

24 июня над Севастопольской бухтой жители города-героя увидят в воздухе парадный строй из 26 летательных аппаратов, в числе которых будут многоцелевые истребители Су-30СМ и Су-27П, штурмовики Су-25СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, самолёты Ту-134, Ан-26 и Бе-12, вертолёты Ка-27 и Ми-8, а также вертолёты армейской авиации из состава соединения ЮВО Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28Н «Ночной охотник».

В Керчи после пешего парада над Керченской бухтой зрители смогут увидеть 14 самолётов и вертолётов, а в Новороссийске над Цемесской бухтой парадным строем пролетят 10 летательных аппаратов.

За несколько дней до запланированного парада Победы пройдут контрольные пролёты и генеральная репетиция воздушной части.

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