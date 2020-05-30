30.05.2020 (10:41)

Командир 201-й военной базы в Таджикистане поздравил военных водителей с профессиональным праздником

Командир 201-й российской военной базы в Таджикистане полковник Сергей Горячев поздравил военных водителей с профессиональным праздником – Днем военного автомобилиста.

«Уважаемые военнослужащие, поздравляю вас с профессиональным праздником, с Днем военного автомобилиста! Проявляя уважение к вам, как к специалистам своего дела, я выражаю благодарность за ваши заслуги. Не могу не отметить достойный вклад, который вы вносите в общий успех нашего соединения и достижение мира на земле. Наши специалисты и сегодня вдали от Родины хранят верность вековым традициям, заложенным предшественниками, и достойно их продолжают, в любых ситуациях остаются верными военной присяге и законам своего государства, имеют блестящую подготовку и достойно исполняют свой воинский и гражданский долг, успешно осваивают сложную современную технику, совершенствуют боевое мастерство и выучку. Спасибо вам за верное служение Отчизне, профессионализм, выдержку, доблесть и стремление быть лучшими», – сказал полковник Горячев.

Также командир военной базы наградил ценными подарками и грамотами водителей всех подразделений и пожелал им крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов в службе на благо Родины, мирного неба над головой и тёплого семейного очага.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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