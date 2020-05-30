30.05.2020 (10:36)

Среди военнослужащих ЦВО в Самаре в день 110-летия автослужбы ВС РФ разыграли КамАЗ

В Самаре в бригаде материально-технического обеспечения Центрального военного округа прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню военного автомобилиста.

Началось мероприятие с поздравительной речи командира соединения полковника Дмитрия Турлова. Он поблагодарил личный состав за самоотверженный труд и поздравил со 110-летием автомобильной службы Вооружённых Сил РФ, а также вручил отличившимся военнослужащим медали и грамоты.

После военные водители продемонстрировали свои умения и навыки в ходе спортивного праздника. Военнослужащие показали стремление к победе на таких конкурсах, как военное ралли с преодолением полосы препятствий и вождение легковых и грузовых автомобилей. Судейскую коллегию представляли военнослужащие из управления соединения и инспекторы 132-й военной автомобильной инспекции Центрального военного округа.

Команды, занявшие призовые места, получили грамоты, кубки и сладкий приз в виде большого пирога.

По итогам соревнований первое место заняло подразделение автомобильного батальона капитана Антона Дорошенко, куда и был передан главный приз - поступивший в этом месяце на вооружение новый автомобиль повышенной проходимости КамАЗ -53501.

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