30.05.2020 (09:15)

Отряды РХБ защиты 49-й армии ЮВО завершили спецобработку в зоне ответственности

Сводные отряды радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) завершили специальную обработку зданий и дорог на территории заводов, промышленных предприятий и социально-значимых объектов на территории регионов в зоне дислокации.

В частности, военнослужащими ЮВО было обработано более 700 тыс. кв. м территории в Ставропольском крае, на Кубани, в Карачаево-Черкесии, Адыгее и Абхазии по предварительной заявке от руководителей организаций и ведомств.

В настоящее время личный состав отрядов находится в пунктах постоянной дислокации и готов к совершению маршей и выполнению поставленных задач по предназначению.

В ходе спецобработки было израсходовано свыше 30 т дезинфицирующего раствора, применялись комплекты специальной обработки ДК-4 на базе бронетранспортера БТР-80 (РХМ-4) и авторазливочные станции АРС-14.

Всего для дезинфекции 15 территориальных и 53 местных гарнизонов ЮВО было привлечено порядка 1,2 тыс. военнослужащих, задействовано около 300 единиц техники и табельных комплектов. Специалисты РХБ защиты обработали более 5 тыс. зданий и сооружений.

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