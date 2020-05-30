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30.05.2020 (09:00)

Военнослужащие соединения ЮВО в Волгоградской области готовы к новому периоду обучения

Военнослужащие мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) готовы к летнему периоду обучения, который начнется 1 июня и продлится до конца октября 2020 года.

С целью повышения уровня готовности к летнему периоду в соединении завершен плановый перевод вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации, проведена подготовка учебно-материальной базы и личной экипировки военнослужащих, особое внимание было уделено подготовке учебных классов и общевойскового полигона.

Также в мае проведен ряд учебно-методических сборов и командно-штабных тренировок с офицерами соединения ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Боевая подготовка
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