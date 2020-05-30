30.05.2020 (09:29)

В рамках празднования 25-летия воссоздания 58-й общевойсковой армии ЮВО состоится ритуал демонстрации Боевого знамени с новой наградой - орденом Суворова

На торжествах, посвященных празднованию 25-летия воссоздания 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на Северном Кавказе состоится воинский ритуал демонстрации личному составу Боевого знамени объединения с новой наградой – орденом Суворова.

Также в рамках праздничных мероприятий состоится открытие памятника «Воинам 58-й армии, павшим в боях» и митинг, посвященный открытию бюста Героя России генерал-полковника Трошева Г.Н. – первого командующего объединением.

Церемония вручения Министром обороны Российской Федерации высокой государственной награды личному составу общевойсковой армии состоялась 29 мая в Москве.

1 июня 2020 года общевойсковая армия отметит свой четверть вековой юбилей.

На протяжении многолетней истории прославленного объединения личный состав демонстрировал верность лучшим традициям российского воинства. В годы Великой Отечественной войны военнослужащие армии в составе Закавказского фронта самоотверженно сражались с немецко-фашистскими захватчиками. Особое место в боевой летописи объединения занимает период участия в контртеррористической операции на Северном Кавказе. С честью выполнили солдаты и офицеры общевойсковой армии специальные задачи по принуждению Грузии к миру в зоне грузино-осетинского конфликта и возвращению Крыма в состав Российской Федерации.

За мужество и героизм 52 военнослужащих армии удостоены высокого звания Героя России.

Сегодня общевойсковое объединение является крупнейшим в составе Южного военного округа. Соединения и воинские части 58-й армии дислоцируются на территории Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Военная база, входящая в состав объединения размещается на территории Южной Осетии. В составе сил мотострелковые, артиллерийские и ракетные соединения, воинские части различных родов войск, оснащенные самыми современными образцами вооружения, военной и специальной техники.

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