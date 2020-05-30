30.05.2020 (08:44)
Специалисты войск РХБ защиты в Бурятии обработали более 30 тысяч квадратных метров территории Улан-Удэнского и Кяхтинского гарнизонов
Специалистами подразделения радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, в условиях распространения короновирусной инфекции, дополнительно получена необходимая партия специальных препаратов и рецептур для проведения мероприятий по дезинфекции на объектах военной инфраструктуры, а также в крупных промышленных предприятиях на территории региона.
Так, с начала пандемии COVID-19, специалистами РХБ защиты в Бурятии продезинфицировано более 30 тысяч квадратных метров обрабатываемых поверхностей на территории Улан-Удэнского и Кяхтинского гарнизонов. Задействовано более 50 единиц специальной техники, порядка 200 автономных приборов и комплектов специальной обработки.
Мобильными расчетами специальной обработки ежедневно, в течение двух последних месяцев, обрабатывались здания и сооружения, дороги с твердым покрытием, места массового скопления людей на территории воинских частей, в военных городках, а также в ближайших жилых районах.