Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

30.05.2020 (08:44)

Специалисты войск РХБ защиты в Бурятии обработали более 30 тысяч квадратных метров территории Улан-Удэнского и Кяхтинского гарнизонов

Специалистами подразделения радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, в условиях распространения короновирусной инфекции, дополнительно получена необходимая партия специальных препаратов и рецептур для проведения мероприятий по дезинфекции на объектах военной инфраструктуры, а также в крупных промышленных предприятиях на территории региона.

Так, с начала пандемии COVID-19, специалистами РХБ защиты в Бурятии продезинфицировано более 30 тысяч квадратных метров обрабатываемых поверхностей на территории Улан-Удэнского и Кяхтинского гарнизонов. Задействовано более 50 единиц специальной техники, порядка 200 автономных приборов и комплектов специальной обработки.

Мобильными расчетами специальной обработки ежедневно, в течение двух последних месяцев, обрабатывались здания и сооружения, дороги с твердым покрытием, места массового скопления людей на территории воинских частей, в военных городках, а также в ближайших жилых районах.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Сотрудники ВАИ Белогорского гарнизона поздравили водителей с Днём военного автомобилиста
Командующий Амурским объединением ВВО генерал-лейтенант Сергей Чеботарёв поздравил юнармейцев Приамурья с днем образования движения
В главном параде Победы ВВО в Хабаровске примет участие более 3000 человек
Командир армейского корпуса на Сахалине генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков проверил готовность полигонов к летнему периоду обучения

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false