30.05.2020 (06:50)

Сотрудники ВАИ Белогорского гарнизона поздравили водителей с Днём военного автомобилиста

В Белогорском гарнизоне на территории Амурской области сотрудники военной автомобильной инспекции Восточного военного округа поздравили военных водителей с Днём военного автомобилиста.

Водители военных автомобилей после остановки инспекторами ВАИ были приятно удивлены, что вместо оформления процессуальных документов их поздравляли с профессиональным праздником, вручали памятки, желали безаварийной эксплуатации, надежной техники и хороших дорог.

Военные автоинспекторы ВВО регулярно проводят акции способствующие безопасности на дорогах. Также инспекторы осуществляют контроль соблюдением технического состояния техники, правил её эксплуатации и подготовки водителей. Выполняемые задачи сотрудниками ВАИ обеспечивают безопасность дорожного движения военного транспорта.

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