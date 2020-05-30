30.05.2020 (06:20)

Командующий Амурским объединением ВВО генерал-лейтенант Сергей Чеботарёв поздравил юнармейцев Приамурья с днем образования движения

Командующий общевойсковой армией Восточного военного округа генерал-лейтенант Сергей Чеботарёв поздравил юнармейцев Приамурья с днём образования военно-патриотического движения.

За четыре последних года юнармейцы стали непременными участниками всех значимых событий в жизни общества и армии: военных парадов, спортивных соревнований и армейских игр, а также множества других мероприятий военно-патриотической направленности.

Генерал-лейтенант Сергей Чеботарёв пожелал всем участникам движения «Юнармия» новых свершений и побед, устремленности в будущее и оптимизма, новых достижений в учебе, спорте и других общественно-полезных делах. Будьте достойными гражданами России и продолжайте славные ратные традиции наших предков.

Движение «Юнармия» в Амурской области насчитывает более 6 тысяч школьников и активно развивается. Штаб движения находится в г.Белогорск, так как в этом городе дислоцируется штаб общевойсковой армии Восточного военного округа. Командование объединение максимально способствует развитию движения и привлекает ребят к мероприятиям военно-патриотической направленности.

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