Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

30.05.2020 (06:20)

Командующий Амурским объединением ВВО генерал-лейтенант Сергей Чеботарёв поздравил юнармейцев Приамурья с днем образования движения

Командующий общевойсковой армией Восточного военного округа генерал-лейтенант Сергей Чеботарёв поздравил юнармейцев Приамурья с днём образования военно-патриотического движения.

За четыре последних года юнармейцы стали непременными участниками всех значимых событий в жизни общества и армии: военных парадов, спортивных соревнований и армейских игр, а также множества других мероприятий военно-патриотической направленности.

Генерал-лейтенант Сергей Чеботарёв пожелал всем участникам движения «Юнармия» новых свершений и побед, устремленности в будущее и оптимизма, новых достижений в учебе, спорте и других общественно-полезных делах. Будьте достойными гражданами России и продолжайте славные ратные традиции наших предков.

Движение «Юнармия» в Амурской области насчитывает более 6 тысяч школьников и активно развивается. Штаб движения находится в г.Белогорск, так как в этом городе дислоцируется штаб общевойсковой армии Восточного военного округа. Командование объединение максимально способствует развитию движения и привлекает ребят к мероприятиям военно-патриотической направленности.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В главном параде Победы ВВО в Хабаровске примет участие более 3000 человек
Командир армейского корпуса на Сахалине генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков проверил готовность полигонов к летнему периоду обучения
В общевойсковом объединении ВВО в Забайкалье в преддверии летнего периода обучения прошли комплексные занятия по технике безопасности
Более 1 тысячи военнослужащих ВВО в Бурятии находятся в готовности к борьбе с огнем в составе пожарных команд

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false