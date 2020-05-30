30.05.2020 (05:30)

Командир армейского корпуса на Сахалине генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков проверил готовность полигонов к летнему периоду обучения

Командир армейского корпуса Восточного военного округа дислоцированного в Сахалинской области, генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков проверил готовность полигонов к новому учебному периоду.

В ходе инспекции особое внимание было уделено состоянию автодрома, войскового стрельбища, танковой директрисы и директрисы для боевых машин пехоты, а также ряда других учебных объектов и мест для отработки различных нормативов.

Силами полигонных команд изготовлены подвижные и стационарные мишени, имитирующие бронетехнику, живую силу, пулеметные и противотанковые расчеты противника.

К началу летнего периода обучения на полигонах полностью подготовлена учебная и материально-техническая база. В учебных классах завершены мероприятия текущего ремонта, вся техника и вооружение переведены на летний режим эксплуатации. В подразделениях проведены учебно-методические сборы с военнослужащими по специальностям.

«Наращивание и усовершенствование учебно-материальной базы полигонов – является одним из основных направлений повышения качества боевой подготовки» - подчеркнул генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков.

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