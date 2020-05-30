30.05.2020 (04:30)

В общевойсковом объединении ВВО в Забайкалье в преддверии летнего периода обучения прошли комплексные занятия по технике безопасности

В общевойсковом объединении Восточного военного округа, дислоцированном в Забайкальском крае, в преддверии летнего периода обучения были проведены строевые смотры. В ходе смотров были проверены внешний вид и знание обязанностей офицерами, прапорщиками, сержантами и солдатами.

Также была проверены руководящие документы. По окончанию строевых смотров соединениям и войсковым частям были вручены новые образцы вооружения и военной техники.

Помимо этого, в общевойсковом объединении Восточного военного округа, дислоцируемого в Забайкальском крае, прошли комплексные практические занятия по обеспечению безопасности военнослужащих в условиях повседневной деятельности.

Мероприятия в преддверии начала нового учебного периода были организованы для всех категорий военнослужащих.

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