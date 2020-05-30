30.05.2020 (03:30)

Более 1 тысячи военнослужащих ВВО в Бурятии находятся в готовности к борьбе с огнем в составе пожарных команд

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО) дислоцированных в Республике Бурятия, состоялись комплексные тренировки штатных и нештатных пожарных команд по тушению и ликвидации последствий условного возгорания.

С пожарными расчетами, в кратчайшие сроки, были отработаны действия при получении сигнала «Пожарная тревога», а также организованное выдвижение в район условного возгорания, развертывание систем пожаротушения, прокладка магистральных и рабочих линий.

В тренировке приняли участие более 20 пожарных команд, было задействовано более 50 единиц специализированной пожарной техники, в том числе пенообразователи, а также современные водяные помпы и насосные станции.

Помимо этого командованием частей и соединений в парках боевых машин проверено содержание первичных средств пожаротушения и резервуаров с водой.

Всего в объединении, в период пожароопасной обстановки, более 1 тысячи военнослужащих в составе штатных и нештатных пожарных команд находятся в состоянии постоянной готовности.

В управлении объединения силами дежурной смены регионального центра управления ведется круглосуточный мониторинг и анализ поступающей информации для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и оказания помощи местным органам власти в их решении.

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