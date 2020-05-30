30.05.2020 (06:15)

В главном параде Победы ВВО в Хабаровске примет участие более 3000 человек

В главном военном параде войск Восточного военного округа, посвященном 75-й годовщине Победы, который состоится 24 июня в Хабаровске, примут участие более 3000 тысяч человек, в том числе от Восточного военного округа более 2400 военнослужащих. С 1 июня спланировано несколько репетиций торжественного прохождения парадных расчетов. Генеральная тренировка парада пройдет на площади Ленина 20 июня с 10:00 до 13:00 часов по хабаровскому времени.

Впервые в составе механизированной колонны планируется задействовать самоходные артиллерийские установки «Малка» и «Гиацинт», самоходные минометы «Тюльпан», а также РСЗО «Ураган», декорированные автомобили КамАЗ с эпизодами Великой Отечественной войны 1941–1945 годов - около 11 единиц.

На аэродроме «Калинка» тренировки механиков-водителей и водителей боевой и специальной техники будут возобновлены.

В составе исторической колонны военной техники будут тренироваться экипажи танков Т-34, ИС-3, самоходной артиллерийской установки ИСУ-152, реактивных минометов БМ-13 «Катюша».

Современную часть колонны на параде в краевой столице представят танки

Т-80, Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные артиллерийские установки МСТА-С, ЗРК «Тор-М2У», бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А, противотанковые пушки МТ-12 «Рапира», буксируемые гаубицы 2А65, Д-30, реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», ОТРК «Искандер», ЗРС С-300 ПС, ЗРС С-400, ЗРПК «Панцирь», тяжелая огнеметная система «Солнцепек», армейские мотовездеходы АМ-1, УАЗ «Пикап», комплексы РЭБ «Леер-2» , служебные машины военной полиции, бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун-К», ремонтные автомобили РЭМ-КЛ.

Всего вместе с колонной клуба авторетро и декорированных автомобилей Камаз - 149 единиц техники.

При подготовке к проведению торжественных мероприятий спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты будут проводить дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств. Все участники тренировок будут находиться под пристальным наблюдением военных медиков. Каждый военнослужащий пройдет тестирование на наличие коронавирусной инфекции, и только при отсутствии заражения будет включен в состав участников парада.

Тренировки будут проводится в средствах индивидуальной защиты.

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