30.05.2020 (04:50)

Подразделения РХБЗ ТОФ провели во Владивостоке дезинфекцию территории Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О.Макарова

Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Тихоокеанского флота провели во Владивостоке мероприятия по дезинфекции территории Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О.Макарова.

Раствором нейтрального гипохлорита с привлечением авторазливочных станций АРС-14КМ подразделением РХБЗ ТОФ обработано около 10 тыс. квадратных метров территории училища. В том числе плац, спортивные городки, столовая, подъезды учебных корпусов, штабного здания и поликлиники, 2 лестничных пролёта.

К проведению работ по дезинфекции привлекалось 12 военнослужащих и 3 единицы специальной техники

Расчёты РХБЗ Тихоокеанского флота продолжат дезинфекцию объектов Министерства обороны в Приморском крае.

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