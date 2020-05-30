30.05.2020 (04:15)

В зимнем периоде обучения корабли Тихоокеанского флота выполнили более 300 боевых упражнений

В зимнем периоде обучения боевые корабли Тихоокеанского флота одиночно и в составе тактических групп выполнили более 300 боевых упражнений в море. Проведены десятки ракетных и артиллерийских стрельб, минные постановки, осуществлялось применение противолодочного оружия.

В учебном полугодии проведена серия тактических учений группировки сил в дальней морской зоне. Ледоколы Тихоокеанского флота и «Росморпорта» совместно осуществили ледовую проводку отрядов кораблей Приморской флотилии разнородных сил через ледовые поля в районе пролива Лаперуза.

В Авачинском заливе тактическими группами отработаны задачи по отражению атак средств воздушного нападения условного противника с практическим применением по воздушным мишеням корабельной артиллерии, зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» и «Оса». В ходе учения было выполнено 15 ракетных пусков. Выполнялась артиллерийская стрельба по морским м береговым целям.

Огромная работа проделана экипажами больших десантных кораблей ТОФ, которые выполняли перевозку личного состава и боевой техники по планам двустороннего бригадного тактического учения соединений морской пехоты флота на Камчатке.

Общая наплаванность кораблей ТОФ за зимний период обучения превысила 1500 суток.

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