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30.05.2020 (07:00)

Более 5 тыс. военнослужащих общевойсковой армии ЗВО повысили правовую грамотность в рамках учебных занятий

С военнослужащими соединений и воинских частей общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, в рамках подготовки к новому периоду обучения было проведено более 20 занятий по повышению правовой грамотности.

В ходе мероприятий личному составу были доведены правовые основы прохождения военной службу по контракту и призыву, нормы ответственности военнослужащих за совершение преступлений против военной службы, порядок реализации социальных гарантий и льгот, последние изменения в нормативно-правовых актах Министерства обороны Российской Федерации.

Кроме того, в завершении занятий для закрепления знаний с обучаемыми было проведено тестирование по ранее изученному учебному материалу.

В проведении лекций приняли участие более 5 тыс. военнослужащих, проходящих военную службу по контракту и призыву, командиры соединений и воинских частей армии, представители военно-следственных органов МО РФ.

Занятия по повышению правовой грамотности военнослужащих носят плановый характер и проводятся в соответствии с планом боевой подготовки Западного военного округа. 

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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