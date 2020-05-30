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30.05.2020 (06:30)

Военнослужащие ЗВО проведут спецобработку самолетов и аэродромов, задействованных в подготовке Парадов Победы

Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа приступили к обработке территорий и объектов аэродромов в Курской, Воронежской, Тверской, Ленинградской областях и Республике Карелия.

Военнослужащие РХБЗ производят обработку фасадов зданий контрольно-диспетчерского и технического обслуживания, ангаров и стоянок военной техники, дорожек между объектами инфраструктуры аэродромов, а также внутренних помещения: столовые, мест летнего отдыха, помещений медицинских пунктов, диспетчерских и авиаремонтных мастерских.

Также обработку проходит вся воздушная и наземная техники, находящихся или проезжающих на территорию аэродрома. Для дезинфекции задействовано специальное оборудование и техника – авторазливочные станции АРС-14КМ и комплект для дезинфекции ДКВ-1, позволяющий обрабатывать контактные и труднодоступные для техники объекты. В качестве средства для дезинфекции используется военный раствор ДТС-ГК.

Всего специалисты РХБ защиты проведут обработку свыше 80 тыс. м2 помещений и территорий аэродромов Западного военного округа в преддверии подготовки к авиационному параду 24 июня в честь 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
COVID-19 , Западный военный округ
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