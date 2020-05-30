30.05.2020 (06:00)

В общевойсковой армии ЗВО завершены смотры готовности личного состава к летнему периоду обучения

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, завершилось проведение строевых смотров готовности личного состава, вооружения и военной техники к летнему периоду обучения.

В ходе осмотра были проверены внешний вид военной формы и экипировки военнослужащих, укомплектованность подразделений личным составом, состояние и наличие стрелкового оружия, вооружения и военной техники общевойсковых, артиллерийских, инженерно-саперных и зенитно-ракетных подразделений армии.

В рамках проведенного смотра были определены лучшие подразделения по выполнению мероприятий подготовительного периода и качеству перевода военной техники на летний режим эксплуатации.

В смотрах готовности приняли участие более 5 тысяч военнослужащих объединения, проходящих военную службу по контракту и призыву.

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